Рязанским предпринимателям рассказали о «подводных камнях» госзакупок

В четверг, 16 ноября, Прио-Внешторгбанк и Центр поддержки предпринимательства провели бесплатный семинар для рязанских предпринимателей «Тендеры. Возможности и подводные камни».

Замдиректора рязанского «Муниципального центра торгов» Ольга Аксенова посоветовала представителям малого и среднего бизнеса перед участием в тендерах внимательно изучить регламентирующее законодательство, а в спорных вопросах — обращаться к практике Рязанского региона.

«Прежде чем участвовать в аукционе, внимательно изучите документацию и техническое задание. Случается, что они заполнены не совсем верно. В таком случае стоит подать запрос на объяснение документации, ведь чаще всего заказчик может ошибиться из-за некомпетентности», — отметила Аксенова.

В ответ на жалобы предпринимателей о «кулуарных розыгрышах контрактов», спикер посоветовала обращаться в ФАС.

Представитель антимонопольщиков Виктория Зайцева рассказала о правилах подачи жалоб в ФАС. Она отметила, что обращение может оставить любой участник тендера.

«Оставляйте жалобу до заключения контракта, выдерживая сроки и четко указывайте свои требования», — посоветовала Зайцева.

Руководитель направления по организации клиентских отношений Ольга Служаева рассказала об обеспечении торгов банковскими гарантиям. Она отметила, что в Прио-Внешторгбанке клиенты могут получить гарантию в течении 3-7 дней при предоставлении полного комплекта документов.

В рамках форума спикеры ответили на вопросы предпринимателей.

Последних интересовало как оставаться конкурентоспособным на крупных аукционах и покинуть реестр недобросовестных поставщиков.

В завершении предприниматели поделились лучшими практиками в работе с госзаказами.

Справка

Центр поддержки предпринимательства Рязанской области создан в 2017 году в целях оказания информационно-консультационной поддержки предпринимателям региона. Деятельность Центра направлена на предоставление бесплатных консультационных услуг профильных экспертов по различным вопросам; проведение бесплатных обучающих тренингов, оказание содействия в популяризации продукции и в приведении ее в соответствие с необходимыми требованиями (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения, патентование). Центр также организует участие предпринимателей в выставочно-ярмарочных мероприятиях регионального и всероссийского уровня.