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10:44, 17 ноября 2017 614
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На слушаниях обсудили изменения правил застройки Горрощи

На слушаниях обсудили изменения правил застройки Горрощи

В четверг, 16 ноября, прошли публичные слушания по изменению Правил землепользования и застройки Горрощи.

Участок площадью 2,62 гектара в границах улиц Высоковольтной, Весенней, Шевченко и 5-й Линии предложили перевести из зоны многоэтажного жилья, общественно-жилой и зоны озеленения специального назначения к единой общественно-жилой зоне. Ранее подобные изменения уже внесли в генплан.

В настоящее время на нем находится 14 многоэтажек.

Как отметил докладчик, аукционов по данной территории не проводилось из-за отсутствия заявившихся. В связи с этим площадка перешла из действующей муниципальной программы развития территорий, которая предусматривает расселение жителей из ветхих зданий за счет инвесторов, в новую на 2018-2020 годы.

Участники на публичные слушания не регистрировались, письменных обращений в комиссию не поступало.

Заключение опубликует газета «Рязанские ведомости».


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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