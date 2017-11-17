На слушаниях обсудили изменения правил застройки Горрощи

В четверг, 16 ноября, прошли публичные слушания по изменению Правил землепользования и застройки Горрощи.
Участок площадью 2,62 гектара в границах улиц Высоковольтной, Весенней, Шевченко и 5-й Линии предложили перевести из зоны многоэтажного жилья, общественно-жилой и зоны озеленения специального назначения к единой общественно-жилой зоне. Ранее подобные изменения уже
В настоящее время на нем находится 14 многоэтажек.
Как отметил докладчик, аукционов по данной территории не проводилось из-за отсутствия заявившихся. В связи с этим площадка перешла из действующей муниципальной программы развития территорий, которая предусматривает расселение жителей из ветхих зданий за счет инвесторов, в
Участники на публичные слушания не регистрировались, письменных обращений в комиссию не поступало.
Заключение опубликует газета «Рязанские ведомости».