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9:25, 17 ноября 2017 150
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Мужчина отравился угарным газом при пожаре на улице Гоголя

Мужчина отравился угарным газом при пожаре на улице Гоголя

При пожаре на улице Гоголя угарным газом отравился мужчина. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Пожар произошел около 20:40 в четверг, 16 ноября. Загорелся жилой кирпичный дом. Отмечается, что огнем поврежден матрас. Пострадавшего мужчину с отравлением доставили в БСМП.

Информация о произошедшем уточняется.


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