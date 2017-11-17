Мужчина отравился угарным газом при пожаре на улице Гоголя

При пожаре на улице Гоголя угарным газом отравился мужчина. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Пожар
Информация о произошедшем уточняется.
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При пожаре на улице Гоголя угарным газом отравился мужчина. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Пожар
Информация о произошедшем уточняется.
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