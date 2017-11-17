Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

15:05, 17 ноября 2017 265
 0    0

Автомобили рязанцев проверят на наличие детских кресел

Автомобили рязанцев проверят на наличие детских кресел

В пятницу, 17 ноября, полиция проверит автомобили рязанцев на нарушение правил перевозки детей. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Автоинспекторы работают около учебных заведений, учреждений дополнительного образования и спорткомплексов.

«Родителям несовершеннолетних во избежание ДТП необходимо ответственнее относится к обеспечению безопасности детей при перевозке в личном транспорте, используя средства пассивной безопасности. Даже если водитель уверен в безопасности своего вождения, на дороге всегда может найтись невнимательный и безответственный водитель, который может спровоцировать дорожно-транспортное происшествие. Поэтому независимо от расстояния и маршрута движения автомобиля для ребенка в пути всегда должны быть обеспечены меры безопасности», — говорится в сообщении пресс-службы.

За нарушение требований водителям грозит административная ответственность по части 3 статьи 12.23 КоАП РФ, по которой водителям грозит административный штраф в размере трех тысяч рублей.

«В дороге может произойти то, что вы предугадать не в силах. Неожиданно возникшее препятствие, затрудняющее дальнейшее движение и первые ваши действия — это экстренное торможение. Не пристегнутый ребенок, сидящий в салоне автомобиля, не успеет, да и не сможет удержать свое тело и упадет. При падении он не только получит физическую, но и психологическую травму», — добавили в полиции.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «ЖКХ и транспорт»
15:51, 17 ноября 2017
С 20 ноября автобус №11 изменит свой маршрут
15:05, 17 ноября 2017
Автомобили рязанцев проверят на наличие детских кресел
13:50, 17 ноября 2017
Рязанские перевозчики просили повысить цену за проезд до 30 рублей 4
19:45, 16 ноября 2017
В Рязани троллейбусные маршруты временно пустят в объезд улицы Дзержинского
17:13, 16 ноября 2017
Более 600 тысяч рязанцев получат «письма счастья» из налоговой
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
ЖК бизнес-класса в Рязани: Компания «Мармакс» рассказала о современных технологиях и локации комплекса «Наследие»

ЖК бизнес-класса в Рязани: Компания «Мармакс» рассказала о современных технологиях и локации комплекса «Наследие»

Для того, чтобы люди получали удовольствие от каждого дня, прожитого в доме, «Мармакс» продумал все до мелочей.

Популярное
Комментируемое
Новое
16:47, 13 ноября 2017 57 848
Рязанцы устроили давку на открытии «Ленты» в «Круизе» 3
12:10, 10 ноября 2017 35 536
Рязанским полицейским на праздник подарили новых 15 машин. Фото 3
13:00, 10 ноября 2017 26 757
Рязанскую модель приняли на отдыхе в Дубае за невесту Путина 13
11:14, 7 ноября 2017 25 781
Чадов, Медведева и Дитковските поужинали в рязанском «Стрит пабе». Фото 4
15:39, 6 ноября 2017 22 888
В ЦФО придет «аномальная ноябрьская жара»
Все новости
Голосования

Кому бы вы отдали приз «Миссис интернет» конкурса «Мисс и Миссис Рязанская губерния – 2017» Фото участниц

Окончание опроса: 30.11.2017
Архив голосований
Форум