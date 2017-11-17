Автомобили рязанцев проверят на наличие детских кресел

В пятницу, 17 ноября, полиция проверит автомобили рязанцев на нарушение правил перевозки детей. Об этом сообщила
Автоинспекторы работают около учебных заведений, учреждений дополнительного образования и спорткомплексов.
«Родителям несовершеннолетних во избежание ДТП необходимо ответственнее относится к обеспечению безопасности детей при перевозке в личном транспорте, используя средства пассивной безопасности. Даже если водитель уверен в безопасности своего вождения, на дороге всегда может найтись невнимательный и безответственный водитель, который может спровоцировать дорожно-транспортное происшествие. Поэтому независимо от расстояния и маршрута движения автомобиля для ребенка в пути всегда должны быть обеспечены меры безопасности», — говорится в сообщении пресс-службы.
За нарушение требований водителям грозит административная ответственность по части 3 статьи 12.23 КоАП РФ, по которой водителям грозит административный штраф в размере трех тысяч рублей.
«В дороге может произойти то, что вы предугадать не в силах. Неожиданно возникшее препятствие, затрудняющее дальнейшее движение и первые ваши действия — это экстренное торможение. Не пристегнутый ребенок, сидящий в салоне автомобиля, не успеет, да и не сможет удержать свое тело и упадет. При падении он не только получит физическую, но и психологическую травму», — добавили в полиции.