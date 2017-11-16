В Японии задержали убийцу из Twitter

Японская полиция задержала подозреваемого в серии жестоких убийств Такахиро Шираиши, которого называют «Убийца из Twitter». Он заманивал публикующих суицидальные посты в соцсетях и отрубал им головы, пишет
Пока маньяка обвиняют в убийстве девяти человек. Все они размещали посты, в которых сообщали о намерении совершить самоубийство. Шираиши, однако, лишил их этой возможности.
Полицейские задержали маньяка, связавшись с девушкой, на пост которой он откликнулся обещанием помочь в самоубийстве. По просьбе полиции она назначила встречу с Шираиши, где его и арестовали.