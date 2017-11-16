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8:47, 16 ноября 2017 397
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В Японии задержали убийцу из Twitter

В Японии задержали убийцу из Twitter

Японская полиция задержала подозреваемого в серии жестоких убийств Такахиро Шираиши, которого называют «Убийца из Twitter». Он заманивал публикующих суицидальные посты в соцсетях и отрубал им головы, пишет Lenta.ru.

Пока маньяка обвиняют в убийстве девяти человек. Все они размещали посты, в которых сообщали о намерении совершить самоубийство. Шираиши, однако, лишил их этой возможности.

Полицейские задержали маньяка, связавшись с девушкой, на пост которой он откликнулся обещанием помочь в самоубийстве. По просьбе полиции она назначила встречу с Шираиши, где его и арестовали.


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