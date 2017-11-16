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16:29, 16 ноября 2017 808
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В Рязани определились с судьбой здания кинотеатра «Москва» 1

В Рязани определились с судьбой здания кинотеатра «Москва»

Фото: © RZN.info / Анастасия Шульгина

Стала известна судьба бывшего кинотеатра «Москва». Об этом сообщила пресс-служба Рязанской городской думы.

Здание по адресу Московское шоссе, дом №49 на три года передадут в безвозмездное пользование областному минстрою. Такое решение приняли на заседании комитета гордумы по муниципальной собственности и земельным вопросам.

«В здании планируется осуществление проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по реконструкции здания кинотеатра для нужд Рязанской области», — говорится в сообщении.

Напомним, до января 2016 года в здании работал арт-клуб «Планетарий».


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2 часа назад
Прибыльное хобби. Как рязанцы играют на криптовалютном рынке

Прибыльное хобби. Как рязанцы играют на криптовалютном рынке

«Я занялся майнингом полгода назад», — рассказал живущий в Рязани майнер Илья. — Операции с криптовалютами меня интересовали давно и когда основная работа (на тот момент проектирование зданий) перестала приносить желаемый доход я начал конструировать первую ферму.

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