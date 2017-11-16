В Рязани определились с судьбой здания кинотеатра «Москва»

Стала известна судьба бывшего кинотеатра «Москва». Об этом сообщила пресс-служба Рязанской городской думы.
Здание по адресу Московское шоссе, дом №49 на три года передадут в безвозмездное пользование областному минстрою. Такое решение приняли на заседании комитета гордумы по муниципальной собственности и земельным вопросам.
«В здании планируется осуществление проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по реконструкции здания кинотеатра для нужд Рязанской области», — говорится в сообщении.
Напомним, до января 2016 года в здании работал арт-клуб «