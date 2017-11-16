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7:57, 16 ноября 2017 113
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В ночь на четверг Рязани сгорел автомобиль

В ночь на четверг Рязани сгорел автомобиль

Фото: ГУ МЧС по Рязанской области

В ночь на четверг, 16 ноября, в Рязани сгорел автомобиль. Об этом сообщили на сайте ГУ МЧС.

Пожар произошел около трех часов ночи на улице Земляничной. На пожар выезжал один пожарный автомобиль.

Пострадавших нет. Причина и ущерб устанавливаются.


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