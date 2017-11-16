В центре Рязани сбили 16-летнего подростка. Об этом сообщила
ДТП произошло утром в четверг, 16 ноября. Юношу сбили на нерегулируемом пешеходном переходе.
В результате происшествия подросток получил травмы, с которыми его доставили в больницу.
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Фото: © RZN.info / Антон Насонов
В центре Рязани сбили 16-летнего подростка. Об этом сообщила
ДТП произошло утром в четверг, 16 ноября. Юношу сбили на нерегулируемом пешеходном переходе.
В результате происшествия подросток получил травмы, с которыми его доставили в больницу.
© RZN.info
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Презентация прошла в автосалоне официального дилера «Димар-Викинги» на Московском шоссе.