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11:13, 16 ноября 2017 675
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В центре Рязани сбили 16-летнего подростка 1

В центре Рязани сбили 16-летнего подростка

Фото: © RZN.info / Антон Насонов

В центре Рязани сбили 16-летнего подростка. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло утром в четверг, 16 ноября. Юношу сбили на нерегулируемом пешеходном переходе.

В результате происшествия подросток получил травмы, с которыми его доставили в больницу.


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