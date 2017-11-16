Суд потребовал у горадминистрации предоставить трем рязанским сиротам жилье

Трем рязанским сиротам, обратившимся с исками к горадминистрации, предоставят жилье. Об этом сообщила
Истцы обратились к мэрии с требованиями предоставить жилье, при этом указали, что они являются «лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
Приказом регионального минобразования их включили в список подлежащих обеспечению жилыми помещениями. После обращения в администрацию с заявлениями о предоставлении сиротам жилья никаких действий власти не предприняли, поэтому истцы обратились в суд.
Требования удовлетворили и обязали мэрию предоставить «благоустроенные применительно к условиям Рязани» жилые помещения.
Суд апелляционной инстанции, рассмотрев материалы дел, оставил решения Советского районного суда без изменения, апелляционные жалобы — без удовлетворения.