Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

14:31, 16 ноября 2017 344
 0    0

Суд потребовал у горадминистрации предоставить трем рязанским сиротам жилье

Суд потребовал у горадминистрации предоставить трем рязанским сиротам жилье

Трем рязанским сиротам, обратившимся с исками к горадминистрации, предоставят жилье. Об этом сообщила пресс-служба Рязанского областного суда.

Истцы обратились к мэрии с требованиями предоставить жилье, при этом указали, что они являются «лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Приказом регионального минобразования их включили в список подлежащих обеспечению жилыми помещениями. После обращения в администрацию с заявлениями о предоставлении сиротам жилья никаких действий власти не предприняли, поэтому истцы обратились в суд.

Требования удовлетворили и обязали мэрию предоставить «благоустроенные применительно к условиям Рязани» жилые помещения.

Суд апелляционной инстанции, рассмотрев материалы дел, оставил решения Советского районного суда без изменения, апелляционные жалобы — без удовлетворения.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
14:31, 16 ноября 2017
Суд потребовал у горадминистрации предоставить трем рязанским сиротам жилье
13:06, 16 ноября 2017
Комиссия по слушаниям одобрила «Мамин сквер» и новую школу в Горроще
12:12, 16 ноября 2017
В рязанских магазинах не будут продавать алкоголь в международный день студентов
11:47, 16 ноября 2017
Рязанская полиция выдворила из страны четырех украинцев. Видео
11:34, 16 ноября 2017
Рязанская городская муниципальная энергосбытовая компания раскрыла вторую часть информации за октябрь 2017 года
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 дня назад
«Жемчужина отечественного автопрома». Рязанцам представили новую LADA Vesta SW Cross

«Жемчужина отечественного автопрома». Рязанцам представили новую LADA Vesta SW Cross

Более двухсот человек специально пришли на презентацию, чтобы одними из первых оценить внешний вид машины и ее «начинку»

Популярное
Комментируемое
Новое
16:47, 13 ноября 2017 52 835
Рязанцы устроили давку на открытии «Ленты» в «Круизе» 3
12:10, 10 ноября 2017 34 729
Рязанским полицейским на праздник подарили новых 15 машин. Фото 3
13:00, 10 ноября 2017 26 010
Рязанскую модель приняли на отдыхе в Дубае за невесту Путина 13
11:14, 7 ноября 2017 25 200
Чадов, Медведева и Дитковските поужинали в рязанском «Стрит пабе». Фото 4
15:39, 6 ноября 2017 21 680
В ЦФО придет «аномальная ноябрьская жара»
Все новости
Голосования

Кому бы вы отдали приз «Миссис интернет» конкурса «Мисс и Миссис Рязанская губерния – 2017» Фото участниц

Окончание опроса: 30.11.2017
Архив голосований
Форум