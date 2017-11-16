С российского рынка ушли две модели Nissan

Nissan прекратила в России продажи седана Sentra и внедорожника Pathfinder. Производство остановили по причине «сильного сокращения спроса в сегменте С российского автомобильного рынка», пишет «
«Принято решение о прекращении продаж Nissan Pathfinder и остановке его производства в Санкт-Петербурге. Nissan сконцентрирует усилия по продвижению и реализации на российском рынке кроссоверов Qashqai, X-Trail и Murano», — рассказали изданию в представительстве.
Какие модели в товарной линейке займут место ушедших не сообщается.
Nissan Sentra выпускался в Ижевске с 2014 года, но сборка седана не раз приостанавливалась из-за низкого спроса. Кроссовер Nissan Pathfinder, ставший первым гибридным автомобилем российского производства, выпускался с 2014 по 2016 год.