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13:57, 16 ноября 2017 613
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С российского рынка ушли две модели Nissan

С российского рынка ушли две модели Nissan

Nissan прекратила в России продажи седана Sentra и внедорожника Pathfinder. Производство остановили по причине «сильного сокращения спроса в сегменте С российского автомобильного рынка», пишет «Российская газета».

«Принято решение о прекращении продаж Nissan Pathfinder и остановке его производства в Санкт-Петербурге. Nissan сконцентрирует усилия по продвижению и реализации на российском рынке кроссоверов Qashqai, X-Trail и Murano», — рассказали изданию в представительстве.

Какие модели в товарной линейке займут место ушедших не сообщается.

Nissan Sentra выпускался в Ижевске с 2014 года, но сборка седана не раз приостанавливалась из-за низкого спроса. Кроссовер Nissan Pathfinder, ставший первым гибридным автомобилем российского производства, выпускался с 2014 по 2016 год.


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Прибыльное хобби. Как рязанцы играют на криптовалютном рынке

«Я занялся майнингом полгода назад», — рассказал живущий в Рязани майнер Илья. — Операции с криптовалютами меня интересовали давно и когда основная работа (на тот момент проектирование зданий) перестала приносить желаемый доход я начал конструировать первую ферму.

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