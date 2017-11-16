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9:33, 16 ноября 2017 348

«Рязаньавтодор» провел соревнования, посвященные 80-летию компании

«Рязаньавтодор» провел соревнования, посвященные 80-летию компании

Команда «Рязаньавтодор» провела футбольные соревнования, посвященных 80-летию компании. Об этом рассказали в пресс-службе организации.

«На игре формируется командный дух, это не только интересный, но и полезный отдых», — рассказал Роман Шубин, директор учебного центра АО «Рязаньавтодор».

Свою футбольную команду коллектив создал в феврале 2017 года. На первых соревнованиях команда заняла третье место, обыграв при этом Скопинский ДРСУ.

По словам начальника юротдела Анощенко Андрея, результат соревнований достойный. «Мы недавно создали команду, поэтому нам не всегда хватает сыгранности. К следующим турнирам мы подойдем во всеоружии».

Замначальника отдела материально-технического снабжения Макарцов Андрей заявил, что в будущем компания планирует устроить спартакиаду. «Конечно, хотелось бы поучаствовать и в других турнирах», — отметил он.


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