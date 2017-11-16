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8:42, 16 ноября 2017 251
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Падение метеорита в США попало на видео

Падение метеорита в США попало на видео

Падение метеорита в американском Финиксе попало на видео. Соответствующее видео опубликовали на YouTube в среду, 15 ноября.

На ролике видно, как метеор освещает ночное небо города на несколько секунд, после чего яркий свет угасает.


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Рязанцам представили новые Lada Vesta SW и Vesta SW Cross

Рязанцам представили новые Lada Vesta SW и Vesta SW Cross

Презентация прошла в автосалоне официального дилера «Димар-Викинги» на Московском шоссе.

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