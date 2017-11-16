Падение метеорита в США попало на видео

Падение метеорита в американском Финиксе попало на видео. Соответствующее видео опубликовали на YouTube в среду, 15 ноября.
На ролике видно, как метеор освещает ночное небо города на несколько секунд, после чего яркий свет угасает.
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Падение метеорита в американском Финиксе попало на видео. Соответствующее видео опубликовали на YouTube в среду, 15 ноября.
На ролике видно, как метеор освещает ночное небо города на несколько секунд, после чего яркий свет угасает.
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Презентация прошла в автосалоне официального дилера «Димар-Викинги» на Московском шоссе.