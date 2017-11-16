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16:07, 16 ноября 2017 466
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Названы поддельные купюры, чаще всего встречающиеся в Рязанской области

Названы поддельные купюры, чаще всего встречающиеся в Рязанской области

За девять месяцев 2017 года в Рязанской области изъяли 243 поддельные купюры Банка России. Об этом сообщило региональное отделение ЦБ.

По сравнению с прошлым годом, фальшивок стало на 46 меньше. Чаще всего из оборота изымают поддельные купюры номиналом в тысячу рублей — в январе-сентябре 2017 года обнаружено 146 таких банкнот (60,1% от общего количества фальшивок), что на 15 меньше, чем в 2016-м.

Второе место занимают банкноты номиналом в пять тысяч рублей. При этом в текущем году количество выявленных фальшивок уменьшилось на 23 единицы и составило 95 штук (39,1% от общего количества).

Замыкают тройку поддельные купюры номиналом в 500 рублей. Всего в области с января по сентябрь включительно изъяли две таких купюры (0,8% от общего количества), что на восемь штук меньше, чем в прошлом году.


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2 часа назад
Прибыльное хобби. Как рязанцы играют на криптовалютном рынке

Прибыльное хобби. Как рязанцы играют на криптовалютном рынке

«Я занялся майнингом полгода назад», — рассказал живущий в Рязани майнер Илья. — Операции с криптовалютами меня интересовали давно и когда основная работа (на тот момент проектирование зданий) перестала приносить желаемый доход я начал конструировать первую ферму.

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