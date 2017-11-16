Названы поддельные купюры, чаще всего встречающиеся в Рязанской области

За девять месяцев 2017 года в Рязанской области изъяли 243 поддельные купюры Банка России. Об этом сообщило региональное отделение ЦБ.
По сравнению с прошлым годом, фальшивок стало на 46 меньше. Чаще всего из оборота изымают поддельные купюры номиналом в тысячу рублей — в январе-сентябре 2017 года обнаружено 146 таких банкнот (60,1% от общего количества фальшивок), что на 15 меньше, чем в 2016-м.
Второе место занимают банкноты номиналом в пять тысяч рублей. При этом в текущем году количество выявленных фальшивок уменьшилось на 23 единицы и составило 95 штук (39,1% от общего количества).
Замыкают тройку поддельные купюры номиналом в 500 рублей. Всего в области с января по сентябрь включительно изъяли две таких купюры (0,8% от общего количества), что на восемь штук меньше, чем в прошлом году.