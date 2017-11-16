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15:35, 16 ноября 2017 318
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На этой неделе в рязанских кинотеатрах: «Лига справедливости» и «Мифы» российских звезд

На этой неделе в рязанских кинотеатрах: «Лига справедливости» и «Мифы» российских звезд

Четверг несет большое разнообразие новинок мирового кино для всех возрастов. Среди них — фильм «Лига справедливости» по одноименному комиксу DC Comics, где Бэтмен вместе с Чудо-женщиной собирает команду супергероев, готовясь отразить вторжение. Российская комедия Александра Молочникова «Мифы» рассказывает о настоящей жизни звезд, чьи успехи являются вымыслом. Также среди новинок этой недели стоит отметить фильм ужасов «Джиперс Криперс 3», документальный фильм Гарика Сукачева «То, что во мне» и испанский триллер «Обитель теней».

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».


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ЖК бизнес-класса в Рязани: Компания «Мармакс» рассказала о современных технологиях и локации комплекса «Наследие»

ЖК бизнес-класса в Рязани: Компания «Мармакс» рассказала о современных технологиях и локации комплекса «Наследие»

Для того, чтобы люди получали удовольствие от каждого дня, прожитого в доме, «Мармакс» продумал все до мелочей.

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