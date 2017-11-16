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10:39, 16 ноября 2017 371
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Четырнадцатилетней рязанке требуются средства на лечение

Четырнадцатилетней рязанке требуются средства на лечение

Четырнадцатилетней Лобачевой Карине требуется помощь. Девочка заболела в 2014 году, в 2015 она получила инвалидность. У Карины аутоиммунное заболевание — синдром Шегрена.

Болезнь выражается в ограничении подвижности суставов, высыпаниях и высокой температуре.

Мама Карины воспитывает дочь одна.

С 2018 года Минздрав России обещал включить рязанку в специальную программу. Но до Нового года лекарств у семьи нет. Сейчас требуется собрать 200 тысяч рублей до 11 декабря 2017 года.

По всем вопросам рязанцы могут обратиться к маме девочки Юлии Лобачевой, ее номер телефона: +7 (930) 873-73-16.


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