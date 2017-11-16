Четырнадцатилетней рязанке требуются средства на лечение

Четырнадцатилетней Лобачевой Карине требуется помощь. Девочка заболела в 2014 году, в 2015 она получила инвалидность. У Карины аутоиммунное заболевание — синдром Шегрена.
Болезнь выражается в ограничении подвижности суставов, высыпаниях и высокой температуре.
Мама Карины воспитывает дочь одна.
С 2018 года Минздрав России обещал включить рязанку в специальную программу. Но до Нового года лекарств у семьи нет. Сейчас требуется собрать 200 тысяч рублей до 11 декабря 2017 года.
По всем вопросам рязанцы могут обратиться к маме девочки