Вступил в силу приговор рязанцу, переехавшему ногу автоинспектора. Об этом сообщила
Случай произошел 16 июня 2017 года. Автоинспектор остановил жителя Шилова и потребовал заглушить двигатель, но тот отказался. После этого полицейский протянул правую руку в салон автомобиля и попытался заглушить двигатель. В этот момент мужчина включил переднюю передачу и поехал вперед. Машина сбила автоинспектора и проехала задним колесом по его левой ноге.
Напарник инспектора бросился в погоню — нарушителя удалось остановить только после стрельбы по колесам.
Рязанца признали виновным в преступлении, предусмотренном частью 1 статьи 318 УК РФ и назначили штраф в 120 тысяч рублей.
После обжалования приговор оставили без изменения.