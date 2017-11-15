В Рязанской области подорожали картофель и огурцы. Мониторинг цен

На прошедшей неделе в Рязанской области подорожал картофель — на 5,3% (до 15,96 рубля за килограмм). На 4,5% увеличилась стоимость огурцов (до 124,74 рубля за килограмм). Данные мониторинга средних цен в ЦФО во вторник, 14 ноября, RZN.info предоставил
Как и неделю назад, больше всего подешевел лук (-3.2%, до 15,13 рубля за килограмм), упали цены на помидоры (-2,9%, до 121,98 рубля за килограмм) и мясные консервы (-2,4%, до 116,8 рубля за 350 грамм).
Регион оказался вторым в округе по стоимости помидоров и огурцов. Среди «аутсайдеров» рейтинга Рязанская область оказалась по средним ценам на:
- сосиски и сардельки — 272,21 рубля за килограмм;
- пастеризованное молоко — 39,14 рубля за литр;
- стерилизованное молоко — 60,49 рубля за литр;
- сливочное масло — 448,21 рубля за килограмм;
- маргарин — 98,77 рубля за килограмм;
- творог — 224,03 рубля за килограмм;
- куриные яйца — 46,95 рубля за десяток;
- печенье — 108,32 рубля за килограмм;
- карамель — 193,67 рубля за килограмм;
- морковь — 15,83 рубля за килограмм;
- водку — 547,70 рубля за литр.
Рязаньстат отслеживает цены на 40 продуктов.