Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

9:09, 15 ноября 2017 123
 0    0

В Рязанской области подорожали картофель и огурцы. Мониторинг цен

В Рязанской области подорожали картофель и огурцы. Мониторинг цен

На прошедшей неделе в Рязанской области подорожал картофель — на 5,3% (до 15,96 рубля за килограмм). На 4,5% увеличилась стоимость огурцов (до 124,74 рубля за килограмм). Данные мониторинга средних цен в ЦФО во вторник, 14 ноября, RZN.info предоставил Рязаньстат.

Как и неделю назад, больше всего подешевел лук (-3.2%, до 15,13 рубля за килограмм), упали цены на помидоры (-2,9%, до 121,98 рубля за килограмм) и мясные консервы (-2,4%, до 116,8 рубля за 350 грамм).

Регион оказался вторым в округе по стоимости помидоров и огурцов. Среди «аутсайдеров» рейтинга Рязанская область оказалась по средним ценам на:

  • сосиски и сардельки — 272,21 рубля за килограмм;
  • пастеризованное молоко — 39,14 рубля за литр;
  • стерилизованное молоко — 60,49 рубля за литр;
  • сливочное масло — 448,21 рубля за килограмм;
  • маргарин — 98,77 рубля за килограмм;
  • творог — 224,03 рубля за килограмм;
  • куриные яйца — 46,95 рубля за десяток;
  • печенье — 108,32 рубля за килограмм;
  • карамель — 193,67 рубля за килограмм;
  • морковь — 15,83 рубля за килограмм;
  • водку — 547,70 рубля за литр.

Рязаньстат отслеживает цены на 40 продуктов.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Потребление»
9:09, 15 ноября 2017
В Рязанской области подорожали картофель и огурцы. Мониторинг цен
21:59, 14 ноября 2017
Россельхознадзор заподозрил «Metro» в продаже санкционного сыра
21:09, 14 ноября 2017
На рязанских рынках изъяли и сожгли очередную партию сыров 2
21:22, 13 ноября 2017
К Новому году в России подорожает шампанское — СМИ
17:07, 12 ноября 2017
Из-за аномального потепления в России подорожала красная икра 4
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 день назад
«Жемчужина отечественного автопрома». Рязанцам представили новую LADA Vesta SW Cross

«Жемчужина отечественного автопрома». Рязанцам представили новую LADA Vesta SW Cross

Более двухсот человек специально пришли на презентацию, чтобы одними из первых оценить внешний вид машины и ее «начинку»

Популярное
Комментируемое
Новое
16:27, 1 ноября 2017 70 790
Пользователи RZN.info выберут победительниц конкурса «Мисс и Миссис Рязанская губерния — 2017» 13
16:47, 13 ноября 2017 45 835
Рязанцы устроили давку на открытии «Ленты» в «Круизе» 3
12:10, 10 ноября 2017 33 949
Рязанским полицейским на праздник подарили новых 15 машин. Фото 2
13:00, 10 ноября 2017 25 222
Рязанскую модель приняли на отдыхе в Дубае за невесту Путина 13
11:14, 7 ноября 2017 24 427
Чадов, Медведева и Дитковските поужинали в рязанском «Стрит пабе». Фото 4
Все новости
Форум