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19:59, 15 ноября 2017 15
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В Рязани предложили освободить инвесторов от налогов на имущество

В Рязани предложили освободить инвесторов от налогов на имущество

В Рязани предложили освободить инвесторов, а также концессионеров, заключивших соглашения в отношении объектов здравоохранения, образования, культуры, спорта, коммунальной инфраструктуры, в сфере утилизации твердых коммунальных отходов, благоустройства территорий, от налогов на имущество на пять лет. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

В среду, 15 ноября, министр промышленности и экономического развития региона Светлана Горячкина представила несколько изменений в проекты нормативно-правовых актов. Помимо освобождения от налогов на имущество инвесторов предложили снизить ставку по налогу на прибыль организаций в части зачисления в областной бюджет на 4,5 пункта и освободить от уплаты налога на имущество управляющие компании, индустриальные парки, специализированные организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами, социально ориентированные НКО.

По слвоам Горячкиной, мера «будет способствовать развитию институтов государственно-частного партнерства и концессии в социальной и коммунальной сферах в муниципальных образованиях и укреплению конкурентоспособности Рязанского региона».

Ставку в 0% по налогу на движимое имущество, принятого на учет с 1 января 2013 года, планируется установить для организаций, работающих в сферах здравоохранения и предоставления соцуслуг, а также инвесторов, получающих господдержку.

Кроме того, предложили снизить налоговую нагрузку социально ориентированных НКО в регионе, ведущих деятельность в образовании, области здравоохранения и предоставления соцуслуг, искусства, спорта, отдыха, архивного, библиотечного, музейного дела.


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