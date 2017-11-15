В России ввели новый дизайн сигаретных пачек. Со среды, 15 ноября, производители перестали выпускать пачки со старым дизайном по требованиям техрегламента на табачную продукцию, передает
Теперь изображения, призывающие отказаться от курения, появятся на обеих сторонах упаковки. При этом размер изображений составит не менее половины от площади пачки. Кроме того, в упаковках теперь запрещено помещать вкладыши.
Нововведения также запрещают наносить картинки или надписи, которые ассоциировали бы табачную продукцию с продуктами питания, например, фруктами. Исключение сделано только для ментола.
Также на пачках нельзя указывать слова и словосочетания «с низким содержанием смол», «легкие», «мягкие» и другие, чтобы не создавать впечатление у потребителя о низком вреде таких табачных изделий.