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8:47, 15 ноября 2017 512
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В Песочне столкнулись две иномарки

В Песочне столкнулись две иномарки

В рязанской Дашково-Песочне столкнулись две иномарки. Видео с места происшествия опубликовано в группе «Подслушано у Водителей в Рязани».

Авария произошла на Большой улице. Автомобили получили механические повреждения, ДТП затруднило движение. На месте работают сотрудники ДПС.


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