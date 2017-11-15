В Песочне столкнулись две иномарки

В рязанской Дашково-Песочне столкнулись две иномарки. Видео с места происшествия опубликовано в группе «
Авария произошла на Большой улице. Автомобили получили механические повреждения, ДТП затруднило движение. На месте работают сотрудники ДПС.
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В рязанской Дашково-Песочне столкнулись две иномарки. Видео с места происшествия опубликовано в группе «
Авария произошла на Большой улице. Автомобили получили механические повреждения, ДТП затруднило движение. На месте работают сотрудники ДПС.
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