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10:14, 15 ноября 2017 234
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Скопинцы украли из местного военкомата газовый баллон и плиту

Скопинцы украли из местного военкомата газовый баллон и плиту

Скопинцы украли из местного военкомата газовый баллон и плиту. Об этом сообщил сайт райсуда.

На преступление мужчины пошли, когда у них кончились деньги на спиртное. Они проникли в подсобное помещение военкомата и вынесли газовый баллон. На следующий день один из собутыльников еще раз обокрал учреждение. В этот раз он вынес из буфета газовую плиту и смеситель, которые при помощи газового ключа отсоединил от труб.

Вскоре обоих злоумышленников задержали. На следствии они во всем сознались, согласились с обвинением и попросили вынести приговор без судебного разбирательства.

В итоге одного из подельников, совершившего две кражи, приговорили к двум с половиной годам колонии строгого режима — к наказанию за хищения прибавили срок за то, что злоумышленник нарушил закон, когда был на испытательном сроке после досрочного освобождения.

Второй обвиняемый получил полтора года исправительных работ с удержанием 10% заработка.

Приговор пока не вступил в законную силу, стороны могут обжаловать его.


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