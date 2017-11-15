Скопинцы украли из местного военкомата газовый баллон и плиту. Об этом сообщил
На преступление мужчины пошли, когда у них кончились деньги на спиртное. Они проникли в подсобное помещение военкомата и вынесли газовый баллон. На следующий день один из собутыльников еще раз обокрал учреждение. В этот раз он вынес из буфета газовую плиту и смеситель, которые при помощи газового ключа отсоединил от труб.
Вскоре обоих злоумышленников задержали. На следствии они во всем сознались, согласились с обвинением и попросили вынести приговор без судебного разбирательства.
В итоге одного из подельников, совершившего две кражи, приговорили к двум с половиной годам колонии строгого режима — к наказанию за хищения прибавили срок за то, что злоумышленник нарушил закон, когда был на испытательном сроке после досрочного освобождения.
Второй обвиняемый получил полтора года исправительных работ с удержанием 10% заработка.
Приговор пока не вступил в законную силу, стороны могут обжаловать его.