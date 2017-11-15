Сбившая «пьяного» мальчика Алисова обвинила родителей в гибели ребенка

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Сбившая «пьяного» мальчика обвинила родителей в гибели ребенка. Обвиняемая выступила в суде с последним словом, передает «Lenta».
В суде Ольга Алисова заявила, что у нее не было возможности избежать столкновения с мальчиком. Она подчеркнула, что ответственность на том, что ребенок создал помеху для движения, лежит на родителях погибшего: «В данном случае ребенок был лишен присмотра и защиты».
В сообщении отметили, что подсудимая отказалась принести извинения и признать свою вину, а также заявила о необходимости выпустить ее на свободу.
Напомним, авария во дворе жилого дома в Балашихе произошла 23 апреля. Местная жительница Ольга Алисова, находившаяся за рулем иномарки, насмерть сбила шестилетнего ребенка.
По данным следствия, в момент аварии женщина не только превысила скорость, но и разговаривала по телефону. Экспертиза по ошибке признала пьяным шестилетнего мальчика. Алисовой предъявили обвинение по части 3 статьи 264 УК РФ.
Прокурор попросила три года колонии для сбившей мальчика женщины.