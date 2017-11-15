Сбербанк запустил акцию снижения ставок по потребительским кредитам

Сбербанк запустил новогоднюю акцию снижения ставок по потребительским кредитам. Об этом в среду, 15 ноября, сообщили в пресс-службе банка.
В рамках акции ставки составят 12,5-13,5% на кредиты от 500 тысяч рублей и 14,5-15,5% на кредиты от 250 тысяч до 500 тысяч рублей. По потребительскому кредиту на рефинансирование от 500 тысяч рублей новая ставка составит 12,5%.
«Ближе к концу года мы видим потребность в увеличении суммы кредита. В частности, в ноябре-декабре интерес наших клиентов к кредитам на суммы более 250 тысяч рублей увеличивается в среднем на 40%", — отметили в пресс-службе.
В Сбербанке отсутствуют какие-либо комиссии по кредиту, а предложение по страхованию жизни, которое является добровольным, не влияет на размер процентной ставки по кредитному договору.
Подробнее с новыми условиями кредитования можно ознакомиться на