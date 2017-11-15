РЖД запустили движение пассажирских поездов в обход Украины

Пассажирские транзитные поезда начали ходить в обход Украины. Их пустили по новому участку железной дороги Журавка-Миллерово, передает «
Длина участка 140 километров. Он проходит по территории Воронежской и Ростовской областей.
Двухпутную линию начали строить после ухудшения отношений с Украиной в 2014 году. Прокладка путей была завершена в августе 2017 года. По новому участку идут поезда, следующие из Москвы и Санкт-Петербурга в Кисловодск, Анапу, Новороссийск, Адлер и в обратном направлении.
Напомним, в сентябре РЖД