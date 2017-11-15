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9:21, 15 ноября 2017 399
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РЖД запустили движение пассажирских поездов в обход Украины 1

РЖД запустили движение пассажирских поездов в обход Украины

Пассажирские транзитные поезда начали ходить в обход Украины. Их пустили по новому участку железной дороги Журавка-Миллерово, передает «РИА Новости» в среду, 15 ноября.

Длина участка 140 километров. Он проходит по территории Воронежской и Ростовской областей.

Двухпутную линию начали строить после ухудшения отношений с Украиной в 2014 году. Прокладка путей была завершена в августе 2017 года. По новому участку идут поезда, следующие из Москвы и Санкт-Петербурга в Кисловодск, Анапу, Новороссийск, Адлер и в обратном направлении.

Напомним, в сентябре РЖД открыли движение грузовых поездов на регулярной основе по железнодорожному обходу территории Украины.


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