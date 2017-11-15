Рязанцев пригласили на курс по документации экспорта

Обучение пройдет в очной форме 27 ноября 2017 года. Слушатели получат базовые знания об оформлении документов, необходимых для заключения экспортных сделок в странах СНГ и ЕАЭС, о технологиях их учета, мерах по защите интеллектуальной собственности и программах господдержки по льготному получению документов.
Представители предприятий малого и среднего предпринимательства смогут вывести алгоритм приведения своей продукции в соответствие с требованиями страны, в которую планируется поставка, а также минимизировать ошибки при оформлении соответствующих документов в рамках сделки с зарубежными партнерами.
Участие в образовательном проекте бесплатно. Для прохождения курса необходимо до 24 ноября 2017 года заполнить заявку на
Обучение будет проходить по адресу: Солотчинское шоссе, дом №2.
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