Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:06, 15 ноября 2017 106

Рязанцев пригласили на курс по документации экспорта

Рязанцев пригласили на курс по документации экспорта

Рязанский Центр поддержки экспорта пригласил рязанцев на курс «Документационное обеспечение экспортной деятельности». Об этом сообщили в пресс-службе центра.

Обучение пройдет в очной форме 27 ноября 2017 года. Слушатели получат базовые знания об оформлении документов, необходимых для заключения экспортных сделок в странах СНГ и ЕАЭС, о технологиях их учета, мерах по защите интеллектуальной собственности и программах господдержки по льготному получению документов.

Представители предприятий малого и среднего предпринимательства смогут вывести алгоритм приведения своей продукции в соответствие с требованиями страны, в которую планируется поставка, а также минимизировать ошибки при оформлении соответствующих документов в рамках сделки с зарубежными партнерами.

Участие в образовательном проекте бесплатно. Для прохождения курса необходимо до 24 ноября 2017 года заполнить заявку на сайте.

Обучение будет проходить по адресу: Солотчинское шоссе, дом №2.

Справка

Образовательный проект — системная образовательная программа, разработанная Российским экспортным центром для обучения представителей малого и среднего предпринимательства ведению экспортной деятельности и повышения квалификации сотрудников региональной инфраструктуры поддержки экспорта.

Сообщества Образовательного проекта в социальных сетях: Facebook, Vkontakte, Twitter.


© RZN.info

adv
RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
12:16, 15 ноября 2017
Жительницу Михайловского района задержали за продажу алкоголя детям
12:06, 15 ноября 2017
Рязанцев пригласили на курс по документации экспорта
10:14, 15 ноября 2017
Скопинцы украли из местного военкомата газовый баллон и плиту
9:56, 15 ноября 2017
Россияне попросили у Деда Мороза снижение ставки по ипотеке
8:30, 15 ноября 2017
В России ввели новый дизайн сигаретных пачек
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
Рязанцам представили новые Lada Vesta SW и Vesta SW Cross

Рязанцам представили новые Lada Vesta SW и Vesta SW Cross

Презентация прошла в автосалоне официального дилера «Димар-Викинги» на Московском шоссе.

Популярное
Комментируемое
Новое
16:27, 1 ноября 2017 70 958
Пользователи RZN.info выберут победительниц конкурса «Мисс и Миссис Рязанская губерния — 2017» 13
16:47, 13 ноября 2017 46 677
Рязанцы устроили давку на открытии «Ленты» в «Круизе» 3
12:10, 10 ноября 2017 34 087
Рязанским полицейским на праздник подарили новых 15 машин. Фото 2
13:00, 10 ноября 2017 25 321
Рязанскую модель приняли на отдыхе в Дубае за невесту Путина 13
11:14, 7 ноября 2017 24 508
Чадов, Медведева и Дитковските поужинали в рязанском «Стрит пабе». Фото 4
Все новости
Форум