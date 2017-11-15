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15:28, 15 ноября 2017 365
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Рязанцев попросили помочь в поисках пропавшей в Воронежской области женщины

Рязанцев попросили помочь в поисках пропавшей в Воронежской области женщины

Рязанцев попросили помочь в поисках Оксаны Зайковой, пропавшей в Воронежской области. Об этом сообщили в группе поисково-спасательного отряда «Liza Alert Рязань».

31-летняя женщина пропала 15 октября, с тех пор о ней ничего неизвестно. Отмечается, что Зайкова может находиться в любом регионе России.

Приметы: рост 172 сантиметров, волосы русые, серые глаза

Одежда: предположительно коричневые резиновые сапоги, светло-бежевая куртка.

Всех, кому известна информация о пропавшей, попросили обращаться по номеру телефона: 8 800 700 54 52.


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