Рязанцев оштрафовали почти на 38 тысяч за перевозку сыпучих материалов без брезента

С начала года 63 рязанцев оштрафовали на 37 с половиной тысяч рублей за перевозку сыпучих материалов без брезента. Об этом сообщается на
Кроме того, нарушителей привлекли к административной ответственности. 59 таких случаев зафиксировали в Московском и 4 — в Железнодорожном районах города Рязани.
Административные комиссии напомнили, что провощить грунт, мусор, сыпучие строительные материалы, легкую тару, листву, сену, спил деревьев без покрытия брезентом или другим материалом, «исключающим загрязнение дорог» запрещается.