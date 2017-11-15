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21:10, 15 ноября 2017 98
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Рязанцев оштрафовали почти на 38 тысяч за перевозку сыпучих материалов без брезента

Рязанцев оштрафовали почти на 38 тысяч за перевозку сыпучих материалов без брезента

С начала года 63 рязанцев оштрафовали на 37 с половиной тысяч рублей за перевозку сыпучих материалов без брезента. Об этом сообщается на сайте горадминистрации.

Кроме того, нарушителей привлекли к административной ответственности. 59 таких случаев зафиксировали в Московском и 4 — в Железнодорожном районах города Рязани.

Административные комиссии напомнили, что провощить грунт, мусор, сыпучие строительные материалы, легкую тару, листву, сену, спил деревьев без покрытия брезентом или другим материалом, «исключающим загрязнение дорог» запрещается.


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