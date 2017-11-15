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20:47, 15 ноября 2017 123
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Путин утвердил порядок принесения присяги гражданина России

Путин утвердил порядок принесения присяги гражданина России

Владимир Путин утвердил порядок принесения присяги гражданина России. Соответствующий указ, подписанный президентом, опубликован на портале правовой информации.

Согласно документу, принести присягу можно в помещениях органов МВД, дипломатических представительств или консульских учреждений, органов местного самоуправления, а также в исторических местах, местах боевой и трудовой славы, у братских могил воинов, «павших в боях за свободу и независимость Российского государства».

«Лицо, приносящее присягу, зачитывает вслух текст присяги, после чего собственноручно проставляет в соответствующей графе бланка свою фамилию, имя и отчество, дату принесения присяги и подпись», — говорится в документе.


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