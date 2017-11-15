Владимир Путин утвердил порядок принесения присяги гражданина России. Соответствующий указ, подписанный президентом, опубликован на
Согласно документу, принести присягу можно в помещениях органов МВД, дипломатических представительств или консульских учреждений, органов местного самоуправления, а также в исторических местах, местах боевой и трудовой славы, у братских могил воинов, «павших в боях за свободу и независимость Российского государства».
«Лицо, приносящее присягу, зачитывает вслух текст присяги, после чего собственноручно проставляет в соответствующей графе бланка свою фамилию, имя и отчество, дату принесения присяги и подпись», — говорится в документе.