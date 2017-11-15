Путин одобрил новое наземное метро в Москве

Владимир Путин одобрил проект нового наземного метро в Москве. Идею представили главе государства мэр столицы Сергей Собянин и президент РЖД Олег Белозеров, пишут «
Проект попросили назначить приоритетом при развитии Московского транспортного узла. «Так и сделаем. Когда можно начать в этой части работу?» — поинтересовался президент. Собянин ответил, что к строительству первых двух линий можно будет приступить «уже начиная со следующего года, и реализовать его либо в конце 2018 года, либо в середине 2019 года».
Речь идет о сквозных железнодорожных диаметрах, соединяющих основные железнодорожные направления. Собянин отметил, что сейчас эти направления представляют собой тупики, заканчиваясь вокзалами.
«С РЖД мы придумали схему, которая бы соединила разрозненные куски этих дорог и создала сквозные диаметры, — рассказал мэр.
Первая такая ветка — МЦД1 Лобня — Одинцово через Долгопрудный и Сколково протяженностью 50 км, соединяющая белорусское и савеловское направления. Вторая — МЦД2 Нахабино — Подольск на курско-рижском направлении.
«Жители Одинцово смогут в 2 раза быстрее добраться до Лобни, используя новый диаметральный маршрут. Если раньше на автомобиле путь занимал 2 часа, на общественном транспорте — 1 час 55 минут, то после реализации проекта — 1 час», — говорится в справке о проекте.
Проекты будут обеспечат 30% от объема всей программы. Остальные же потребуют проектирования и капитального строительства, что займет примерно пять лет.