Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

15:32, 15 ноября 2017 380
 0    0

Олег Ковалев потерял шесть позиций в медиарейтинге сенаторов

Олег Ковалев потерял шесть позиций в медиарейтинге сенаторов

Фото: © RZN.info / Антон Насонов

Экс-губернатор Рязанской области Олег Ковалев занял 39-е место в медиарейтинге 170 российских сенаторов за октябрь. Результаты исследования опубликовала «Медиалогия» в среду, 15 ноября. За месяц Ковалев опустился на шесть строчек.

Лидерство сохранила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Вторым остался сенатор от Пермского края Алексей Пушков, на третью строчку поднялся Константин Косачев из Марий Эл.

Рейтинг формируется на основе упоминаний в СМИ. Учитываются тон упоминания, роль в сообщении, наличие цитат, а также авторитет издания.

В рейтинг не попала Лариса Тюрина, которая покинула Совфед в октябре, и вернувшийся в сенат Игорь Морозов.

«Медиалогия» — российская компания, занимающаяся медиа-анализом. В ее базе около 42 с половиной тысяч СМИ.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Власть и политика»
16:09, 15 ноября 2017
Медведев ответил на вопрос о своем участии в предстоящих выборах 1
15:32, 15 ноября 2017
Олег Ковалев потерял шесть позиций в медиарейтинге сенаторов
18:02, 13 ноября 2017
«Рязань стала моим родным городом» — Карабасов 2
14:34, 13 ноября 2017
Греков и Филимонов стали рыцарями императорского ордена 3
10:48, 13 ноября 2017
Вице-мэр Рязани покинула свой пост
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
Рязанцам представили новые Lada Vesta SW и Vesta SW Cross

Рязанцам представили новые Lada Vesta SW и Vesta SW Cross

Презентация прошла в автосалоне официального дилера «Димар-Викинги» на Московском шоссе.

Популярное
Комментируемое
Новое
16:47, 13 ноября 2017 47 635
Рязанцы устроили давку на открытии «Ленты» в «Круизе» 3
12:10, 10 ноября 2017 34 193
Рязанским полицейским на праздник подарили новых 15 машин. Фото 3
13:00, 10 ноября 2017 25 453
Рязанскую модель приняли на отдыхе в Дубае за невесту Путина 13
11:14, 7 ноября 2017 24 643
Чадов, Медведева и Дитковските поужинали в рязанском «Стрит пабе». Фото 4
15:39, 6 ноября 2017 20 577
В ЦФО придет «аномальная ноябрьская жара»
Все новости
Форум