Олег Ковалев потерял шесть позиций в медиарейтинге сенаторов

Экс-губернатор Рязанской области Олег Ковалев занял 39-е место в медиарейтинге 170 российских сенаторов за октябрь. Результаты исследования опубликовала «Медиалогия» в среду, 15 ноября. За месяц Ковалев опустился на шесть строчек.
Лидерство сохранила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Вторым остался сенатор от Пермского края Алексей Пушков, на третью строчку поднялся Константин Косачев из Марий Эл.
Рейтинг формируется на основе упоминаний в СМИ. Учитываются тон упоминания, роль в сообщении, наличие цитат, а также авторитет издания.
В рейтинг не попала Лариса Тюрина, которая
«Медиалогия» — российская компания, занимающаяся медиа-анализом. В ее базе около 42 с половиной тысяч СМИ.