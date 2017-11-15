Эксперты раскрыли новый вид банковского мошенничества в соцсетях

Эксперты раскрыли новый вид банковского мошенничества. Международная компания Group-IB обнаружила активность мошенников в официальных группах банков в соцсетях, передает
Злоумышленники просматривают запросы клиентов в официальных сообществах и связываются с пользователями. Целью киберпреступников является доступ к деньгам на карте клиентов.
В частности, мошенники пытаются узнать подтверждающий код в SMS, номер или верификационный код (CCV) карты.
Наибольшую активность зафиксировали «ВКонтакте», также не исключают подобной схемы и в Facebook.