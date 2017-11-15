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15:10, 15 ноября 2017 23
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Эксперты раскрыли новый вид банковского мошенничества в соцсетях

Эксперты раскрыли новый вид банковского мошенничества в соцсетях

Эксперты раскрыли новый вид банковского мошенничества. Международная компания Group-IB обнаружила активность мошенников в официальных группах банков в соцсетях, передает Life.

Злоумышленники просматривают запросы клиентов в официальных сообществах и связываются с пользователями. Целью киберпреступников является доступ к деньгам на карте клиентов.

В частности, мошенники пытаются узнать подтверждающий код в SMS, номер или верификационный код (CCV) карты.

Наибольшую активность зафиксировали «ВКонтакте», также не исключают подобной схемы и в Facebook.


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