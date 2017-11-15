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18:04, 15 ноября 2017 119
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Анатолий Белый прочитал рязанцам «Кинопоэзию». Фото

Анатолий Белый прочитал рязанцам «Кинопоэзию». Фото

Заслуженный артист России Анатолий Белый прочитал рязанцам «Кинопоэзию» во вторник, 14 ноября. Об этом сообщили на сайте Рязанской областной филармонии.

На экране был показан ряд фильмов. В исполнении Агнии Кузнецовой, Артура Смольянинова, Анатолия Белого, Марии Мироновой и других прозвучали стихотворения Пушкина, Маяковского, Цветаевой, Есенина, Шпаликова и Ахматовой.

Стихи прозвучали и со сцены: Анатолий Белый исполнил для зрителей произведения Мандельштама, Пастернака и Бродского. По словам актера, подобный выбор поэтов был неслучаен — каждый из них определил вектор развития поэзии своего времени.

Фото сайта Рязанской областной филармонии


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