Анатолий Белый прочитал рязанцам «Кинопоэзию». Фото

Заслуженный артист России Анатолий Белый прочитал рязанцам «Кинопоэзию» во вторник, 14 ноября. Об этом сообщили на
На экране был показан ряд фильмов. В исполнении Агнии Кузнецовой, Артура Смольянинова, Анатолия Белого, Марии Мироновой и других прозвучали стихотворения Пушкина, Маяковского, Цветаевой, Есенина, Шпаликова и Ахматовой.
Стихи прозвучали и со сцены: Анатолий Белый исполнил для зрителей произведения Мандельштама, Пастернака и Бродского. По словам актера, подобный выбор поэтов был неслучаен — каждый из них определил вектор развития поэзии своего времени.
Фото сайта Рязанской областной филармонии