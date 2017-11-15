Активисты установили в Рязани три мусорных контейнера для пластика

В среду, 15 ноября, активисты «Молодежки ОНФ» установили три мусорных контейнера для пластика. Они появились во дворах домов на улице Затинной, Радищева и Горького.
Контейнеры предназанчены для пластиковой тары со специальной маркировкой. По словам активиста ОНФ Сергея Тарасова, «экологичные мусорки» изготовили за личные деньги и по собстенному эскизу.
Координатор проекта «Генеральная уборка» в Рязанской области Евгений Рыбаков подчеркнул, что за каждым контейнером будут следить местные жильцы.
Вывозом мусора займется компания по переработке пластика.
Рыбаков подчернкул, что в ближайшее время в городе появится еще 50 таких контейнеров.