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12:32, 15 ноября 2017 630
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Активисты установили в Рязани три мусорных контейнера для пластика

Активисты установили в Рязани три мусорных контейнера для пластика

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

В среду, 15 ноября, активисты «Молодежки ОНФ» установили три мусорных контейнера для пластика. Они появились во дворах домов на улице Затинной, Радищева и Горького.

Контейнеры предназанчены для пластиковой тары со специальной маркировкой. По словам активиста ОНФ Сергея Тарасова, «экологичные мусорки» изготовили за личные деньги и по собстенному эскизу.

Координатор проекта «Генеральная уборка» в Рязанской области Евгений Рыбаков подчеркнул, что за каждым контейнером будут следить местные жильцы.

Вывозом мусора займется компания по переработке пластика.

Рыбаков подчернкул, что в ближайшее время в городе появится еще 50 таких контейнеров.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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