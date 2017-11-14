Приставы взыскали с рязанцев более 50 миллионов рублей

Приставы взыскали с рязанцев взыскали более 50,5 миллионов рублей исполнительских сборов за десять месяцев 2017 года. Об этом сообщила
Деньги перечислены в федеральный бюджет.
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Приставы взыскали с рязанцев взыскали более 50,5 миллионов рублей исполнительских сборов за десять месяцев 2017 года. Об этом сообщила
Деньги перечислены в федеральный бюджет.
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