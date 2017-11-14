В столичном метро спасли упавшего на рельсы котенка. Котенка выронила одна из пассажирок, пишет «
Инцидент произошел на станции «Крестьянская застава». Работники метро и правоохранители быстро достали животное. Кот не пострадал и уехал с хозяйкой.
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В столичном метро спасли упавшего на рельсы котенка. Котенка выронила одна из пассажирок, пишет «
Инцидент произошел на станции «Крестьянская застава». Работники метро и правоохранители быстро достали животное. Кот не пострадал и уехал с хозяйкой.
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Презентация прошла в автосалоне официального дилера «Димар-Викинги» на Московском шоссе.