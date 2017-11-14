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21:34, 14 ноября 2017 269
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В столичном метро спасли упавшего на рельсы котенка

В столичном метро спасли упавшего на рельсы котенка

В столичном метро спасли упавшего на рельсы котенка. Котенка выронила одна из пассажирок, пишет «Российская газета».

Инцидент произошел на станции «Крестьянская застава». Работники метро и правоохранители быстро достали животное. Кот не пострадал и уехал с хозяйкой.


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Рязанцам представили новые Lada Vesta SW и Vesta SW Cross

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Презентация прошла в автосалоне официального дилера «Димар-Викинги» на Московском шоссе.

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