В Сасове попал под следствие хозяин карусели, с которой упал ребенок

В Сасове попал под следствие хозяин неисправной карусели. Об этом сообщил сайт СУ СКР по Рязанской области.
В начале октября 58-летний житель Тверской области без разрешения установил аттракцион. Вечером 11 октября с работающей карусели упала «машинка», в которой сидел 3-летний мальчик. Ребенок получил ушибы.
Против хозяина аттракциона возбудили уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенные в отношении услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет).