В Рязанской области заключенный не смог подкупить сотрудника колонии за 40 тысяч рублей

В Рязанской области заключенный не смог подкупить сотрудника скопинской колонии за 40 тысяч рублей. Об этом сообщил
Мужчина, в 2006 году приговоренный за убийство к 15 годам лишения свободы, в августе 2017 года предложил сотруднику колонии за 40 тысяч рублей пронести наркотики на территорию исправительного учреждения.
«28 августа 2017 года в городе Рязани знакомая осужденного передала должностному лицу исправительной колонии денежные средства, которые он добровольно выдал сотрудникам УФСБ России по Рязанской области в ходе проводимых ими по его сообщению оперативно-розыскных мероприятий», — говорится в сообщении.
По материалам, поступившим из УФСБ, против заключенного возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 части, части 3 статьи 291 Уголовного кодекса (покушение на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий).