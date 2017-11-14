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10:09, 14 ноября 2017 219
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В Рязанской области заключенный не смог подкупить сотрудника колонии за 40 тысяч рублей

В Рязанской области заключенный не смог подкупить сотрудника колонии за 40 тысяч рублей

В Рязанской области заключенный не смог подкупить сотрудника скопинской колонии за 40 тысяч рублей. Об этом сообщил сайт регионального СУ СКР.

Мужчина, в 2006 году приговоренный за убийство к 15 годам лишения свободы, в августе 2017 года предложил сотруднику колонии за 40 тысяч рублей пронести наркотики на территорию исправительного учреждения.

«28 августа 2017 года в городе Рязани знакомая осужденного передала должностному лицу исправительной колонии денежные средства, которые он добровольно выдал сотрудникам УФСБ России по Рязанской области в ходе проводимых ими по его сообщению оперативно-розыскных мероприятий», — говорится в сообщении.

По материалам, поступившим из УФСБ, против заключенного возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 части, части 3 статьи 291 Уголовного кодекса (покушение на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий).


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