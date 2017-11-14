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13:57, 14 ноября 2017 1 074

В «Рязаньгоргазе» прокомментировали смерть семейной пары на улице Фирсова 1

В «Рязаньгоргазе» прокомментировали смерть семейной пары на улице Фирсова

В «Рязаньгоргазе» прокомментировали смерть семейной пары, которая отравилась угарным газом в одной из квартир в доме на улице Фирсова.

На месте происшествия бригада аварийно службы обнаружила, что проточный газовый водонагреватель и газовая плита были перенесены и подключены самовольно. При пробном включении колонки выяснилось, что тяга в приборе прерывистая. «Это говорит о неполном отведении продуктов сгорания из жилого помещения», — пояснили специалисты.

«В 2017 году это первый несчастный случай, связанный с нарушением правил использования газа в быту в Рязани. Чтобы избежать подобных трагедий обязательно соблюдайте правила использования газа в быту и не забывайте, что самовольный ремонт или установка газового оборудование могут привести к самым тяжелым последствия», — отметил замглавного инженера компании Игорь Кузнецов.

Напомним, тела 35-летнего мужчины и его 32-летней жены обнаружили 9 ноября. Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.


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