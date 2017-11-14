В «Рязаньгоргазе» прокомментировали смерть семейной пары на улице Фирсова

В «Рязаньгоргазе» прокомментировали смерть семейной пары, которая отравилась угарным газом в одной из квартир в доме на улице Фирсова.
На месте происшествия бригада аварийно службы обнаружила, что проточный газовый водонагреватель и газовая плита были перенесены и подключены самовольно. При пробном включении колонки выяснилось, что тяга в приборе прерывистая. «Это говорит о неполном отведении продуктов сгорания из жилого помещения», — пояснили специалисты.
«В 2017 году это первый несчастный случай, связанный с нарушением правил использования газа в быту в Рязани. Чтобы избежать подобных трагедий обязательно соблюдайте правила использования газа в быту и не забывайте, что самовольный ремонт или установка газового оборудование могут привести к самым тяжелым последствия», — отметил замглавного инженера компании Игорь Кузнецов.
Напомним, тела 35-летнего мужчины и его 32-летней жены