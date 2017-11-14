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9:23, 14 ноября 2017 652
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Цены на бензин достигли рекордных показателей

Цены на бензин достигли рекордных показателей

В понедельник, 13 ноября, цены на бензин в России достигли рекордных показателей. Об этом со ссылкой на данные Международной товарно-сырьевой биржи пишет «Комерсантъ».

Оптовые цены на бензин АИ-92 с 7 по 13 ноября выросли на 2,3% — до 42,85 тысячи рублей за тонну, на АИ-95 — на 1,7% — до 44,99 тысячи рублей за тонну.

«Это рекордный уровень в этом году, что нехарактерно для сезонного российского рынка, на котором уже в октябре, как правило, наступает снижение оптовых цен», — говорится в сообщении. При этом отмечается, что только в понедельник цены выросли на 0,4% и 0,2% соответственно.

Причиной роста цен стала остановка одной из ключевых установок «Газпром нефти» на Московском нефтеперерабатывающем заводе, которая произошла на прошлой неделе. Одновременно с этим компания сократила отгрузки топлива на рынок и начала закупку партий бензина на бирже, что совпало с ростом цен на нефть.

В «Газпром нефти» пообещали возобновить работу установки в середине ноября.


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