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15:26, 14 ноября 2017 767
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В Подмосковье собаки насмерть загрызли пенсионерку

В Подмосковье собаки насмерть загрызли пенсионерку

В Подмосковье собаки насмерть загрызли пенсионерку. Тело 75-летней женщины со следами от укусов нашли в понедельник, 13 ноября, передает ТАСС.

Погибшую нашли около одного из дачных домов в Королеве. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ.


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«Жемчужина отечественного автопрома». Рязанцам представили новую LADA Vesta SW Cross

«Жемчужина отечественного автопрома». Рязанцам представили новую LADA Vesta SW Cross

Более двухсот человек специально пришли на презентацию, чтобы одними из первых оценить внешний вид машины и ее «начинку»

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