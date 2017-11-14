В Подмосковье собаки насмерть загрызли пенсионерку. Тело 75-летней женщины со следами от укусов нашли в понедельник, 13 ноября, передает
Погибшую нашли около одного из дачных домов в Королеве. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ.
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В Подмосковье собаки насмерть загрызли пенсионерку. Тело 75-летней женщины со следами от укусов нашли в понедельник, 13 ноября, передает
Погибшую нашли около одного из дачных домов в Королеве. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ.
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