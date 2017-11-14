Суд запретил застройку «Мещерского» нацпарка

Верховный суд запретил застройку «Мещерского» в понедельник, 13 ноября. Об этом сообщили на
27 июня 2017 года минприроды приняло новое положение о парке, сократив площадь особо охраняемой зоны парка почти в три раза. В нацпарке стояла угроза хозяйственной застройки.
Иск удовлетворили частично, потому что суд не согласился с остальными требованиями «Гринпис России». Предыдущее положение о парке не было зарегистрировано в Минюсте, значит, сокращения площади парка не произошло.
Фото сайта «Мещерский национальный парк»