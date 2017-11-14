Рязанец попал под домашний арест за незаконное хранение оружия. Об этом сообщила пресс-служба Сараевского районного суда.
Установлено, что осенью 2001 года мужчина находился в деревне в Сараевском районе, где нашел в земле обрез охотничьего ружья. Оружие он забрал и стал хранить в своем доме. В феврале 2017 года обрез у него обнаружили и изъяли.
В ходе заседания подсудимый признал свою вину. Ему назначили наказание в виде ограничения свободы сроком на год.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.