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11:38, 14 ноября 2017 985
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Рязанец попал под домашний арест за незаконное хранение оружия

Рязанец попал под домашний арест за незаконное хранение оружия

Рязанец попал под домашний арест за незаконное хранение оружия. Об этом сообщила пресс-служба Сараевского районного суда.

Установлено, что осенью 2001 года мужчина находился в деревне в Сараевском районе, где нашел в земле обрез охотничьего ружья. Оружие он забрал и стал хранить в своем доме. В феврале 2017 года обрез у него обнаружили и изъяли.

В ходе заседания подсудимый признал свою вину. Ему назначили наказание в виде ограничения свободы сроком на год.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.


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