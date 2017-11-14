Рязанские школьники выиграли в «Лучшем уроке письма»

Рязанские школьники выиграли в ежегодном конкурсе детских писем. Об этом сообщила пресс-служба «Почты России».
В 2017 году дети из Рязанской области прислали на конкурс 350 писем. Всего было около 90 тысяч конкурсантов.
В номинации «Пишу, о чем мечтаю» первое место заняла ученица путятинской школы Наталья Быкова, лауреатом в этой же номинации стала ученица школы №35 Валерия Солдатченкова. Ученик школы №57 Андрей Цуканов занял второе место в номинации «Представим, что через десять лет ты стал президентом банка. Твои первые шаги…».
За 15-летнюю историю конкурса выпустили 14 книг под общим названием «С чего начинается Родина? Детские письма о главном». Их общий тираж составил 35 000 штук.
Фото пресс-службы «Почты России»