Непогода в Рязани продлится до среды

Непогода в Рязанской области продлится до среды, 15 ноября. Метеопредупреждение выпустило
До конца суток 14 ноября на территории области сохранятся осадки в виде мокрого снега и дождя, ухудшение видимости до 500-1000 метров. Налипание мокрого снега, гололед, усиление южного ветра порывами 12-17 метров в секунду.
В южных районах области сохранится туман с видимостью 200-500 метров. Ночью и в первой половине дня 15 ноября сохранится гололед, усиление юго-западного ветра порывами 12-17 метров в секунду.