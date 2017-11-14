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13:20, 14 ноября 2017 170
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Непогода в Рязани продлится до среды

Непогода в Рязани продлится до среды

Непогода в Рязанской области продлится до среды, 15 ноября. Метеопредупреждение выпустило региональное МЧС.

До конца суток 14 ноября на территории области сохранятся осадки в виде мокрого снега и дождя, ухудшение видимости до 500-1000 метров. Налипание мокрого снега, гололед, усиление южного ветра порывами 12-17 метров в секунду.

В южных районах области сохранится туман с видимостью 200-500 метров. Ночью и в первой половине дня 15 ноября сохранится гололед, усиление юго-западного ветра порывами 12-17 метров в секунду.


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