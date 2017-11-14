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11:20, 14 ноября 2017 1 611
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На улице Фирсова семейная пара погибла от отравления угарным газом

На улице Фирсова семейная пара погибла от отравления угарным газом

Вечером 9 ноября в одной из квартир жилого дома по улице Фирсова обнаружили тела 35-летнего мужчины и его 32-летней жены. Экспертиза показала, что смерть наступила из-за острого отравления угарным газом, сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

В настоящее время обстоятельства происшествия устанавливаются. Специалисты допрашивают свидетелей, проводят экспертизу газового оборудования. Расследование продолжается.

Напомним, в конце октября от отравления угарным газом также погибли многодетные родители из Александро-Невского района.


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