На улице Фирсова семейная пара погибла от отравления угарным газом

Вечером 9 ноября в одной из квартир жилого дома по улице Фирсова обнаружили тела 35-летнего мужчины и его 32-летней жены. Экспертиза показала, что смерть наступила из-за острого отравления угарным газом, сообщила
Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).
В настоящее время обстоятельства происшествия устанавливаются. Специалисты допрашивают свидетелей, проводят экспертизу газового оборудования. Расследование продолжается.
Напомним, в конце октября от отравления угарным газом также