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17:52, 14 ноября 2017 185
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Мэрия будет бороться с обшарпанными фасадами в Рязани

Мэрия будет бороться с обшарпанными фасадами в Рязани

Мэрия будет бороться с обшарпанными фасадами в Рязани. Об этом в эфире Рязанского областного радио сообщил замглавы администрации Владимир Луканцов.

«Внешний вид домов должен быть надлежащим. Мы не допустим впредь обшарпанных фасадов в нашем городе. И будем бороться с этим. В том числе и с помощью префектуры, которая имеет большие полномочия», — заявил вице-мэр.

По его словам, нарушителей будут наказывать: привлекать к ответственности и проводить разъяснительные работы.

«Мы намерены вести разговор с позиции силы. Так мы быстро добьемся, чтобы в Рязани обшарпанных балконов больше не было», — заключил Луканцов.


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