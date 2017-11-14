Мэрия будет бороться с обшарпанными фасадами в Рязани. Об этом в эфире Рязанского областного радио сообщил замглавы администрации Владимир Луканцов.
«Внешний вид домов должен быть надлежащим. Мы не допустим впредь обшарпанных фасадов в нашем городе. И будем бороться с этим. В том числе и с помощью префектуры, которая имеет большие полномочия», — заявил вице-мэр.
По его словам, нарушителей будут наказывать: привлекать к ответственности и проводить разъяснительные работы.
«Мы намерены вести разговор с позиции силы. Так мы быстро добьемся, чтобы в Рязани обшарпанных балконов больше не было», — заключил Луканцов.