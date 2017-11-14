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12:33, 14 ноября 2017 2 554
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Княгиня Романова открыла мемориальную доску Николаю II на рязанском вокзале 3

Княгиня Романова открыла мемориальную доску Николаю II на рязанском вокзале

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Княгиня Романова открыла мемориальную доску Николаю II. Церемония прошла под проливным дождем во вторник, 14 вторник, возле железнодорожного вокзала «Рязань-1».

Мемориальная доска появилась в память о пребывании в городе императора в 1903, 1904 и 1914 годах.

«Здесь его встречали тысячи рязанцев и для многих это было настоящим праздником. Открытие мемориальной доски — это не только дань памяти, но и уважение, призыв ко всем помнить и знать нашу историю. Для того, чтобы по-настоящему служить нашей Родине», — отметил зампред правительства Сергей Филимонов.

Княгиня Мария Романова поздравила собравшихся с открытием мемориальной доски. «У вас появляется больше памятников, которые дают вам возможность помнить свою великую историю. Государь Николай II говорил, что не зло победит зло, а любовь победит зло. Дай бог, чтобы наши дети знали свою историю. Без нее будущее невозможно», — сказала она.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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