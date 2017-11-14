В «Ашане» перестанут выдавать бесплатные пакеты

Продуктовый ретейлер «Ашан» объявил, что перестаёт раздавать пакеты-майки бесплатно. Об этом во вторник, 14 ноября сообщил
Пакеты больше не будут раздавать бесплатно во всех 62 гипермаркетах страны, в том числе и в Рязани.
На кассах всех гипермаркетов «Ашан» бесплатные пакеты исчезнут 15 ноября — в День вторичной переработки.
Ежегодно в России потребляется более 26,5 млрд пакетов. Пакеты почти не перерабатываются, засоряют природу, разлагаются сотни лет, а животные принимают их за еду и гибнут, утверждает Гринпис.