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12:17, 13 ноября 2017 318
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В Рязанской области высадили 400 дубов

В Рязанской области высадили 400 дубов

В Рязанской области высадили 400 дубов. Об этом сообщается на сайте регионального минприроды.

Деревья посадили ученики школы №47 совместно с сотрудниками Рязанского лесничества.

«Мы высадили деревца не только для того чтобы возродить традицию по посадке дубов в Рязанской области, но и для того чтобы укрепить склоны оврага и предотвратить эрозию почвы во время выпадения дождей и таяния снега на данной территории», — рассказали юные участники акции.

Отмечается, что выпавший снег и холод не помешали посадке.

«Такие погодные условия только помогут молодым дубам лучше прижиться. Ведь в осенний период деревца как бы спят, а холод и снег для них — своего рода анестезия, смягчающая последствия при их пересадке», — говорится в релизе.


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