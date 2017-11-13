В Рязанской области высадили 400 дубов. Об этом сообщается на
Деревья посадили ученики школы №47 совместно с сотрудниками Рязанского лесничества.
«Мы высадили деревца не только для того чтобы возродить традицию по посадке дубов в Рязанской области, но и для того чтобы укрепить склоны оврага и предотвратить эрозию почвы во время выпадения дождей и таяния снега на данной территории», — рассказали юные участники акции.
Отмечается, что выпавший снег и холод не помешали посадке.
«Такие погодные условия только помогут молодым дубам лучше прижиться. Ведь в осенний период деревца как бы спят, а холод и снег для них — своего рода анестезия, смягчающая последствия при их пересадке», — говорится в релизе.