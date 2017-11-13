В «Ленте» рассказали о первом рабочем дне

Администратор открывшейся в «Круизе» «Ленты» Светлана рассказала RZN.info о первом рабочем дне. В настоящее время в магазине много покупателей, однако, по словам женщины, сейчас их гораздо меньше, чем днем.
«Сейчас работают все кассы, ближе к вечеру таких очередей уже не будет. Сегодня просто наплыв посетителей из-за открытия. Мы были к этому готовы», — отметила администратор.
Она также добавила, что, судя по опыту других магазинов, работа касс устаканится через несколько недель, когда не будет такого ажиотажа среди покупателей.
Напомним, новый гипермаркет открылся 13 ноября. Рязанцы