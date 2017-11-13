Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

20:40, 13 ноября 2017 506
 0    0

В «Ленте» рассказали о первом рабочем дне

В «Ленте» рассказали о первом рабочем дне

Администратор открывшейся в «Круизе» «Ленты» Светлана рассказала RZN.info о первом рабочем дне. В настоящее время в магазине много покупателей, однако, по словам женщины, сейчас их гораздо меньше, чем днем.

«Сейчас работают все кассы, ближе к вечеру таких очередей уже не будет. Сегодня просто наплыв посетителей из-за открытия. Мы были к этому готовы», — отметила администратор.

Она также добавила, что, судя по опыту других магазинов, работа касс устаканится через несколько недель, когда не будет такого ажиотажа среди покупателей.

Напомним, новый гипермаркет открылся 13 ноября. Рязанцы устроили давку и чуть не сбили тележками установленную в зале елку.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
20:40, 13 ноября 2017
В «Ленте» рассказали о первом рабочем дне
20:01, 13 ноября 2017
Одолживший знакомому деньги рязанец вернул их через суд 1
19:34, 13 ноября 2017
Епископ Дионисий заложил камень в основание будущего храма в Сасовском районе. Фото
19:19, 13 ноября 2017
Рязанец с опухолью мозга попросил о помощи
18:57, 13 ноября 2017
Медведев утвердил план развития «Есенинской Руси» 1
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
5 дней назад
Рязанцам представили новые Lada Vesta SW и Vesta SW Cross

Рязанцам представили новые Lada Vesta SW и Vesta SW Cross

Презентация прошла в автосалоне официального дилера «Димар-Викинги» на Московском шоссе.

Популярное
Комментируемое
Новое
16:27, 1 ноября 2017 66 073
Пользователи RZN.info выберут победительниц конкурса «Мисс и Миссис Рязанская губерния — 2017» 13
13:28, 31 октября 2017 34 243
Французская делегация открыла Брессюирский мост в Рязани 8
12:10, 10 ноября 2017 30 529
Рязанским полицейским на праздник подарили новых 15 машин. Фото 1
11:14, 7 ноября 2017 23 735
Чадов, Медведева и Дитковските поужинали в рязанском «Стрит пабе». Фото 4
13:00, 10 ноября 2017 23 557
Рязанскую модель приняли на отдыхе в Дубае за невесту Путина 12
Все новости
Голосования

Кому бы вы отдали приз «Мисс интернет» конкурса «Мисс и Миссис Рязанская губерния – 2017» Фото участниц

Окончание опроса: 14.11.2017
Архив голосований
Форум